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Gümüşhane'de "civciv çıkarma" oyunu soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 16:14 | Son Güncelleme

Kelkit ilçesinde düğün öncesi düzenlenen eğlencede oynanan oyuna ait görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında 30 kişinin ifadesine başvuruldu - Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki bir düğün öncesi eğlencede "civciv çıkarma" adı verilen oyuna ait görüntülerin ardından başlatılan soruşturmada 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mahmatlı köyünde 18 Ağustos akşamı R.G. için düğün öncesi eğlence düzenlendi. Etkinlikte çocuklar ve yetişkinler, yörede "civciv çıkarma" adı verilen oyunu oynadı.

Oyun sırasında çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çocuklardan birinin ailesi, durumu Kelkit Jandarma Komutanlığına bildirerek şikayetçi oldu.

Şikayetin ardından savcılık talimatıyla oyun sırasında odada bulunan yaklaşık 30 kişinin ifadesine başvuruldu.

Söz konusu kişilerden 3'ü, tutuklama talebiyle Kelkit Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
civciv çıkarma gümüşhane ifade

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