Gümüşhane'de deprem tatbikatında heyecanlı anlar yaşandı

Yangın, trafik kazası ve okul tahliyesinin de gerçekleştirildiği tatbikat sırasında bir grup üniversite öğrencisi de senaryo gereği kargaşa çıkarıp personele sıkıntılı anlar yaşattı.

Ekipler, Vali Kamuran Taşbilek'in 112 Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine yüksek katlarda mahsur kalanlara ve üzerine kaya düşen evdekilere ulaşmak için çalışma yaptı.

AFAD, 112 Acil Servis, UMKE, Gümüşhane Belediyesi İtfaiyesi Müdürlüğü ve Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile şehre elektrik ve doğalgaz hizmeti sunan şirketlerin personelinin de katıldığı tatbikatta, senaryo gereği Erzincan'da meydana gelen deprem sonrası Gümüşhane'de de yaşanabilecek olumsuzluklar ele alındı.

Gümüşhane Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda, afetlere hazırlanma ve afetlerle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla Karşıyaka Mahallesi'nde metruk bir binanın da bulunduğu bölgede tatbikat gerçekleştirildi.

Olaylara müdahale eden ekipler, aynı zamanda panik halindeki grubu da sakinleştirmeye çalıştı.

- "Eksiklerimizi gördük"

Vali Taşbilek, tatbikatı Gümüşhane Valiliğindeki Kriz Merkezi'nden takip etti.

Kamuran Taşbilek, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikatın afet durumunda yaşanabilecek olumsuzlukları görmek adına önemli olduğunu söyledi.

Bütün kurumların kendilerine biçilen rol çerçevesinde gerekli çalışmayı yaptığını belirten Taşbilek, "Birtakım eksikliklerimizi de bu çalışmada gördük. Allah ilimize, ülkemize, insanlığa afet yaşatmasın ama bunlar da hayatın gerçekleri. Böyle bir durumla karşılaştığımızda neyi yapacağımızı, nasıl koordine olacağımızı daha iyi görebilmek adına tatbikatlar önemli." dedi.

Vali Taşbilek, hayat kurtarma noktasında önem arz edecek eksiklerden ders çıkaracaklarının altını çizerek, "Çıkardığımız dersleri değerlendireceğiz ve ilerleyen süreçte ilimizi afetlere hazırlık noktasında daha hazır hale getireceğiz. Afetler konusunda insanlarımızda daha da farkındalık oluşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

