Gümüşhane'de devrilen tırın şoförü yaralandı

Gümüşhane'de buğday yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Trabzon'dan Erzurum'a giden Kemal Uğur'un (69) kullandığı 61 K 1294 plakalı tır, Zigana Dağı Köstere mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan Uğur, 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tırın kasasındaki buğdaylar yol kenarına döküldü, tır çekici yardımıyla kaldırıldı.
Öte yandan, sürücü Uğur'un, Toprak Mahsulleri Ofisi Trabzon Şubesinden yüklediği buğdayları Erzurum'a götürdüğü öğrenildi.
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