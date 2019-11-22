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Gümüşhane'de Dipsiz Göl'deki rehabilitasyon çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 20:32 | Son Güncelleme

Vali Kamuran Taşbilek: - "Dereden, doğal ortamdan aldığımız suyla besleme yapıyoruz. Uzmanların önerisi doğrultusunda bir, iki gün bu beslemeyi yapacağız. Önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen yağışlarla alanın tamamıyla dolacağını öngörmekteyiz"

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, define aranması için kazılan ve yörede Dipsiz Göl olarak anılan alandaki rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin, "Dereden, doğal ortamdan aldığımız suyla besleme yapıyoruz. Uzmanların önerisi doğrultusunda bir, iki gün bu beslemeyi yapacağız. Önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen yağışlarla alanın tamamıyla dolacağını öngörmekteyiz." açıklamasında bulundu.

Taşbilek, merkeze bağlı Dumanlı Köyü sınırları içindeki İstavroma Yaylası'nda bulunan ve define aranması için kazılan "Dipsiz Göl"deki rehabilitasyon çalışmalarını inceledi.

İncelemelerin ardından yazılı açıklama yapan Taşbilek, yaşanan süreçle ilgili olarak Gümüşhane Valiliğinin gölün rehabilitasyonu için bilim adamlarının desteğiyle çalışma başlattığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ivedilikle konuya yaklaşımı ve gereken her şeyin yapılması için verdiği talimatlar ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da konuya el atmasıyla Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'ın başkanlığında bilimsel ve teknik bir ekibin, 19 Kasım'da alanı ziyaret ettiğini hatırlatan Taşbilek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bu alanın sit alanı olarak ilan edilmesine yönelik çalışmaların başlatıldığını dile getirdi.

Vali Taşbilek, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bununla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yetkilileri ve hocalarımızla alanda yapılan incelemelerde; yapılması tavsiye edilen hususlar belirtildi. Yapılan istişareler sonrasında ivedilikle bu çalışmalar tamamlandı ve yine verilen tavsiyeler doğrultusunda göl tabanının doğal habitattan, yakındaki dereden su alınarak beslenmesi sağlandı. Alanda yapılan çalışmaları bugün itibarıyla tekrar yerinde gördük. Dereden, doğal ortamdan aldığımız suyla besleme yapıyoruz. Uzmanların önerisi doğrultusunda bir, iki gün bu beslemeyi yapacağız. Önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen yağışlarla alanın tamamıyla dolacağını öngörmekteyiz."

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Anahtar Kelimeler:
Dipsiz göl gümüşhane

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