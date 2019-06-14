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Gümüşhane'de doğal sit alanına taş ocağına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 11:18 | Son Güncelleme

 GÜMÜŞHANE'nin Tanzim köyünde doğal sit alanına açılan taş ocağına tepkiler sürüyor.

Gümüşhane'de doğal sit alanına taş ocağına tepki

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) - GÜMÜŞHANE'nin Tanzim köyünde doğal sit alanına açılan taş ocağına tepkiler sürüyor. Taşocağının doğal yaşama zarar verdiği ve canlı yaşamı yok ettiğini söyleyen halk, ocağın kapatılmasını istiyor.
Gümüşhane'nin Tanzim köyünde doğal sit alanına açılan taş ocağına yöre halkının tepkileri sürüyor. Taşocağının doğal yaşama zarar verdiğini söyleyen halk, köyün sınırları içerisinde yer alan Kırcıova doğal sit alanında canlı türlerinin yok olmaya başladığını öne sürdü. 7 yıldır faaliyette olan taş ocağının kapatılmasını isteyen yöre halkı, mücadele yürütüyor.
Tanzim Köyü Muhtarı Alim Yılmaz, Kırcıova doğal sit alanında 'kuş gözlemciliği alanı' tabelası konulduğunu ancak alandaki kuş türlerinin yok olduğunu söyledi. Yılmaz, "Taş ocağının kurulu olan bölgenin adı da Kırcıova, maalesef sit alanından eser kalmadı. Bu tabelayı buraya diken kurum meydan da yok. Doğal sit alanın dosyası hangi kurumda belli değil. Doğayı mahvettiler. Orada kartal yuvaları, dağ keçileri vardı, göçmen kuşların uğrak yeriydi. Orası şu an da eski görünümünden uzak bir taş yığını haline geldi" dedi.
'BÖLGENİN KORUNMASI LAZIM'
TEMA Vakfı Gümüşhane Temsilcisi Yusuf Oral da Kırcıova'nın doğal sit alanı olarak adlandırılan bir bölge olduğuna belirterek, "Köyün girişinde tabela bulunuyor. Biz o alana gelmek istedik. Fakat 'Kırcıova sit alanı neresi?' diye sorduğumuz da bize taş ocağının kurulu olduğu alanı gösterdiler. Sit alanı taş ocağı yapılmış. Neredeyse tamamı yıkılmaya başladı. Bu bölgenin korunması için yıllardır süren bir mücadelemiz var. Kurumlara birçok kez kere sit alanın yerinin belirlenmesi ve buraya taş ocağının kurulmasına izin verilmesin diye dilekçe verdik. Ne yazık ki kurumlar bize hep olumsuz yanıt verdi" diye konuştu.
Yusuf Oral, Kırcıova sit alanını ziyaret etmek isteyen bir turistin tabelayı takip ettiğinde veya yöre halkına sorduğunda tarif edilen yerde taş ocağıyla karşılaştığını belirterek, bu durum şehir için utanç verici olduğunu sözlerine ekledi.

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Gümüşhane'de doğal sit alanına taş ocağına tepkiGümüşhane'de doğal sit alanına taş ocağına tepkiGümüşhane'de doğal sit alanına taş ocağına tepkiGümüşhane'de doğal sit alanına taş ocağına tepki

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