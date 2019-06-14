HABER

Gümüşhane'de doğal sit alanına taş ocağına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 11:45 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'nin Tanzim köyünde doğal sit alanına açılan taş ocağına tepkiler sürüyor.

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) - GÜMÜŞHANE'nin Tanzim köyünde doğal sit alanına açılan taş ocağına tepkiler sürüyor. Taşocağının doğal yaşama zarar verdiği ve canlı yaşamı yok ettiğini söyleyen halk, ocağın kapatılmasını istiyor. Gümüşhane'nin Tanzim köyünde doğal sit alanına açılan taş ocağına yöre halkının tepkileri sürüyor. Taşocağının doğal yaşama zarar verdiğini söyleyen halk, köyün sınırları içerisinde yer alan Kırcıova doğal sit alanında canlı türlerinin yok olmaya başladığını öne sürdü. 7 yıldır faaliyette olan taş ocağının kapatılmasını isteyen yöre halkı, mücadele yürütüyor. Tanzim Köyü Muhtarı Alim Yılmaz, Kırcıova doğal sit alanında 'kuş gözlemciliği alanı' tabelası konulduğunu ancak alandaki kuş türlerinin yok olduğunu söyledi. Yılmaz, "Taş ocağının kurulu olan bölgenin adı da Kırcıova, maalesef sit alanından eser kalmadı. Bu tabelayı buraya diken kurum meydan da yok. Doğal sit alanın dosyası hangi kurumda belli değil. Doğayı mahvettiler. Orada kartal yuvaları, dağ keçileri vardı, göçmen kuşların uğrak yeriydi. Orası şu an da eski görünümünden uzak bir taş yığını haline geldi" dedi. 'BÖLGENİN KORUNMASI LAZIM' TEMA Vakfı Gümüşhane Temsilcisi Yusuf Oral da Kırcıova'nın doğal sit alanı olarak adlandırılan bir bölge olduğuna belirterek, "Köyün girişinde tabela bulunuyor. Biz o alana gelmek istedik. Fakat 'Kırcıova sit alanı neresi?' diye sorduğumuz da bize taş ocağının kurulu olduğu alanı gösterdiler. Sit alanı taş ocağı yapılmış. Neredeyse tamamı yıkılmaya başladı. Bu bölgenin korunması için yıllardır süren bir mücadelemiz var. Kurumlara birçok kez kere sit alanın yerinin belirlenmesi ve buraya taş ocağının kurulmasına izin verilmesin diye dilekçe verdik. Ne yazık ki kurumlar bize hep olumsuz yanıt verdi" diye konuştu. Yusuf Oral, Kırcıova sit alanını ziyaret etmek isteyen bir turistin tabelayı takip ettiğinde veya yöre halkına sorduğunda tarif edilen yerde taş ocağıyla karşılaştığını belirterek, bu durum şehir için utanç verici olduğunu sözlerine ekledi.

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
Bağcılar'da motosiklet ile taksinin çarpışması kameradaBağcılar'da motosiklet ile taksinin çarpışması kamerada
Bilim ve üretim zenginliği Bursa’ya değer katıyorBilim ve üretim zenginliği Bursa’ya değer katıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş çanları çalıyor! ABD'den kritik açıklama!

Savaş çanları çalıyor! ABD'den kritik açıklama!

Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Karar verildi! Rus polislere Türkiye izni çıktı!

Karar verildi! Rus polislere Türkiye izni çıktı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 14 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Dolmabahçe Tüneli’nde korkunç kaza! Metrelerce sürüklendi

Dolmabahçe Tüneli’nde korkunç kaza!

İncirlik Hava Üssü'ne ait akaryakıtı satarken yakalandı

İncirlik Hava Üssü'ne ait akaryakıtı satarken yakalandı

Son dakika: Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı açıklandı

Öldürülen terörist sayısı açıklandı

Son dakika! Pendik'te fabrikada yangın

İstanbul'da korkutan yangın!

Süper Loto sonuçları 13 Haziran: 22 milyonluk dev ikramiye tek kişiye çıktı!

22 Milyon TL tek kişiye çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.