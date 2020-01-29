Gümüşhane’de ev, ahır ve samanlık küle döndü

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde akşam saatlerinde elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında ev, ahır ve samanlık küle döndü. Ahırda bulunan 12 büyükbaş hayvan son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Söğüteli köyü Yukarı Mahalle’de hayvancılıkla uğraşan Yasin Gündoğdu’ya ait evde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangının başladığı saatlerde ev sahiplerinin ahırda olması nedeniyle hemen fark edilemediği olayda ahşap bina, yanındaki ahır ve samanlık tutuştu. Alevler rüzgarın da etkiisyle bir anda büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla yangın başka yerlere sıçramadan 3 saat sonunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının gece geç saatlere kadar devam ettiği yangında evde bulunan eşyaların tamamı küle dönerken yaz boyu çayırlardan biçilen otlar ve samanlar da kül oldu. Hayvancılıkla geçimini sağlayan ev sahibi Yasin Gündoğdu’nun yangın sırasında köylülerin de yardımıyla ahırda bulunan 12 büyükbaş hayvanını yanmaktan son anda kurtardığı ifade edildi.

