HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gümüşhane’de ev yangını

Gümüşhane’de ev yangını

15.03.2021 01:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane’de gece saatlerinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Gümüşhane’de gece saatlerinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. İçinden 4 mutfak tüpünün çıktığı evin önünde yanmak üzere olan köpeği genç bir vatandaş kurtardı.
Özcan Mahallesi, Güzeller Semti, Şehit Murat Doğan Sokakta bulunan eski bir evde gece yarısı kimsenin olmadığı sırada birden alevler yükseldi.
Kentin hemen her noktasından görünen yangında alevler metrelerce yükselirken, ihbarın ardından kısa sürede olay yerine gelen Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Alevleri kısa sürede kontrol altına alan ekipler gaz kokusu alınca bina içinde yaptıkları incelemede 2 piknik, 2 mutfak tüpü olmak üzere 4 tüpü faciaya sebep olmadan yangın bölgesinden uzaklaştırdı.
Siren seslerinin şehrin her noktasından duyulduğu yangının başlangıcında fark ederek bölgeye gelen Barış Elmahti isimli bir genç ise yanan evin önündeki kulübeden köpek sesi geldiğini duyunca kapıyı kırarak içeri girip köpeği kurtardı.
Elmahti yaşadıklarını şöyle anlattı: “Ben geldiğimde küçük bir alev vardı. Köpek sesi duyunca olay yerine girdim. 3 kez denetim ve sonunda kapıyı kırarak köpeği kucağıma alıp çıkardım ve sağlam bir yere götürdüm. Köpeğin arka tarafı yanmıştı. Evde de şuanda kimse oturmuyor.”
Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken ekipler bölgede benzin ve tiner kutuları bulunca emniyet güçleri geçtiğimiz hafta bıçaklı yaralama olayının meydana geldiği bölgede kundaklama şüphesi ihtimalini araştırmaya başladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBu halinden eser kalmadı! Eleştirilere dayanamadı, yeniden imaj değiştirdiBu halinden eser kalmadı! Eleştirilere dayanamadı, yeniden imaj değiştirdi
Memphis Depay kimdir?Memphis Depay kimdir?
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
1/

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Oğlunun çekmek isterken öyle bir detay paylaştı ki...

Oğlunun çekmek isterken öyle bir detay paylaştı ki...

Derbi öncesi Fenerbahçe'den puan kaybı!

Derbi öncesi Fenerbahçe'den puan kaybı!

Fenerbahçe itiraz etti, gol geçerli sayıldı

Fenerbahçe itiraz etti, gol geçerli sayıldı

Son Dakika: 14 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 14 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Diğer Haberler

Ramazan Bayramı ne zaman? 2021 Diyanet takvimi

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Gaziantep'te genç hemşire evinde vurulmuş halde bulundu

Genç hemşirenin sır ölümü

Gümüşhane’de korkutan yangın! Ev tamamen kullanılamaz hale geldi

Gümüşhane’de korkutan yangın! Ev tamamen kullanılamaz hale geldi

Balıkesir'de silahlı saldırı! Öfkelendiği kayınpederine kurşun yağdırdı

Öfkelendiği kayınpederine kurşun yağdırdı

Siirt Valiliği detayları açıkladı! Zihinsel engelli kız çocuğuna istismarda bulunan şüpheli tutuklandı

Valilik iddiaları sert dille yalanladı! İstismar olayında yeni gelişme

Memphis Depay kimdir? Twitter Depay’ın ilk adı için neden kısıtlama getirdi?

Memphis Depay kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.