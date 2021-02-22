Gümüşhane’de extacy hap ve tütün operasyonu

Gümüşhane’de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı ve uyuşturucu madde arama köpeği ‘Altın’ın da katıldığı operasyonlarda 23 adet extacy hap ve 147 kilogram tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Torul ve Şiran İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekipler, yaptıkları istihbarı çalışma neticesinde Torul ilçesine uyuşturucu hap getireceği bilgisi alınan aracı durdurdu.

Araç sürücüsü H.E.Ş isimli şahsa uyuşturucu madde arama köpeği ‘Altın’ın tepki vermesi üzerine yapılan üst aramasında tişörtünün üst cebinde şeffaf poşet içerisinde 23 adet uyuşturucu madde extacy hap yakalandı.

Şiran ilçesinde durdurulan başka bir aracın bagaj ve arka koltuk bölümlerinde ise 24 torba içerisinde 147 kilogram kıyılmış vaziyette tütün bulundu. Araç sürücüsü S.D isimli şahsa 4733 sayılı Tütün ve Alkol piyasası düzenleme Kanununun 8/5 maddesi gereği 4 bin 733 TL idari para cezası uygulandı.

Her iki olaydaki şüpheliler H.E.Ş ve S.D hakkında adli tahkikat başlatıldı.



