Gümüşhane'de göletlere 45 bin sazan yavrusu bırakıldı

Gümüşhane'de Süle ve Övünce göletlerine 45 bin sazan yavrusu bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce "Su Kaynaklarının Balıklandırılması" projesinin yürütüldüğü belirtildi.

Proje kapsamında, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden 45 bin sazan balığı yavrusu temin edildiği, yavrulardan 40 bininin Köse ilçesindeki Övünce Göleti'ne, 5 binin ise merkez ilçedeki Süle Göleti'ne bırakıldığı bildirildi.

Açıklamada, kentteki balık popülasyonunun artırılması amacıyla yürütülen çalışmalarda sportif balık avcılığının geliştirilmesi ve turizme yönelik çalışmalara katkı sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi.

Bu kapsamda, beklenen faydanın sağlanabilmesi için 40 santimetreden küçük balıkların avlanmaması, balıklandırma çalışmasından sonra en az iki yıl üremeye imkan tanınarak balık neslinin korunması gerektiği kaydedildi.

