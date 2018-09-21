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Gümüşhane'de hafif ticari araçla cip çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 19:02 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de hafif ticari araçla cip çarpıştı: 3 yaralı

Gümüşhane'de hafif ticari araçla cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kelkit ilçesinden şehir merkezine giden Ahmet Tenkiz (38) idaresindeki 25 AB 384 plakalı hafif ticari araç, Kırıklı köyü yakınlarında karşı yönden gelen Sami Özgür Saraçoğlu'nun (24) kullandığı 34 FF 4075 ciple çarpıştı.

Kazada sürücüler ile cipte bulunan Yavuz Turan (26) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
gümüşhane trafik kazası

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