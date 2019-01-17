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Gümüşhane’de heyelan

YAŞAM HABERLERİ  | 17.01.2019 11:07 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE’nin Torul ilçesine bağlı Bahçelik köyünde kar sularının erimesiyle yumuşayan toprak heyelana neden oldu.

Sinan UÇAR/TORUL (Gümüşhane), (DHA)- GÜMÜŞHANE’nin Torul ilçesine bağlı Bahçelik köyünde kar sularının erimesiyle yumuşayan toprak heyelana neden oldu.

Torul ilçesine bağlı Bahçelik köyü Mezire Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde, kar yağışı nedeniyle gevşeyen toprak, yamaçtan aşağı aktı. Bölgede oturan Altınok ailesi, büyük korku yaşadı. Heyelan nedeniyle ahırındaki hayvanları başka bir yere götürmek zorunda kalan Mustafa Altınok, "Yetkililere haber verdik. Yetkililerimiz buraya geldi, sağ olsunlar. Ben isterdim ki 2 gün kayıp yaşamadan hemen müdahale edilsin. Evimin yanındaki ahırımda hala hayvanlarım var. Başka bir yere taşımak zorunda kaldık. Hayvanlarımıza su taşımak zorunda kalıyoruz. Bu şikâyet olarak değil, bir sitem olarak algılansın. Acil müdahale edilmesi gerekiyordu, şu an devletin makinelerini burada görmek isterdim” dedi.

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