HABER

Gümüşhane'de "II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 17:55 | Son Güncelleme

Kongrede yurt içi ve dışından akademisyenler, 41 oturumda 236 bildiri sunacak

Gümüşhane Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi" başladı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi ortaklığıyla Gümüşhane Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde açılışı gerçekleşen ve 2 gün sürecek kongrede, yurt içi ve dışından akademisyenler, sosyal bilimler alanındaki güncel konuları ele alarak tartışacak. Akademisyenler, 41 oturumda 236 bildiri ile sosyal bilimlerdeki gelişmeleri ele alacak.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, açılışta yaptığı konuşmada, kültürün inşasında, medeniyetin yaşatılmasında sosyal bilimlerin, bilim ailesinin önemli bir temsilcisi olduğunu anlattı.

Sempozyumun 30 Haziran 2018'de vefat eden ve son dönemlerde ülkenin yetiştirdiği en önemli sosyal bilimcilerden birisi olan Prof. Dr. Fuat Sezgin adına düzenlendiğini aktaran Zeybek, Sezgin'in yaşamına ilişkin kesitler sundu.

Genç akademisyen ve öğrencilere de seslenen Zeybek, "Siz genç akademisyenlere, siz sevgili öğrencilerimize Fuat Sezgin hocanın vefa borcunu onun bıraktığı yerden İslam bilim tarihine olan katkıları devam ettirmek olacaktır. Kongrenin verileri itibariyle sosyal bilimler alanı ile ilgili çok önemli sonuçlarının olacağını inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Programa, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Kahraman ve davetliler katıldı.

Akın akın o kente gidiyorlar!Akın akın o kente gidiyorlar!
Bolvadin’de nefes kesen kovalamacaBolvadin’de nefes kesen kovalamaca
Karşıyaka’da seçim öncesi temeli atılan spor parkı şimdi moloz yığınıKarşıyaka’da seçim öncesi temeli atılan spor parkı şimdi moloz yığını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"1. Uluslararası Turkuaz Sosyal Bilimler Kongresi" gümüşhane

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin konuştuğu olayda yürek yakan gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu olayda yürek yakan gelişme!

Çağlayan Adliyesi'nde intihar!

Çağlayan Adliyesi'nde intihar!

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

'Cinsel organınızı görmek zorunda değilim'

'Cinsel organınızı görmek zorunda değilim'

Albayrak duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi

Albayrak duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi

Arınç 'KHK faciadır' eleştirilerine böyle cevap verdi

Arınç 'KHK faciadır' eleştirilerine böyle cevap verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çağlayan Adliyesi'ndeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazar Seray Şahiner'in eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Parkta, belediye başkanını isyan ettiren manzara

Belediye başkanını isyan ettiren manzara!

AK Partili Müşerref Pervin Tuba Durgut'tan araçta sigara yasağı açıklaması

AK Partili isimden araçta sigara yasağı açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan otizmli öğrencilere yönelik çirkin olaya tepki

Çirkin olaya Bakan'dan sert tepki!

Ağrı'da PKK'ya ağır darbe! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı'da PKK'ya ağır darbe!

Avcılar’da okulda yaşanan dehşet anları kamerada

Avcılar’da okulda yaşanan dehşet anları kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.