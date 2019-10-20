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Gümüşhane'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 19:11 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Gümüşhane'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Yıldız yönetimindeki 61 BK 756 plakalı otomobil, Gümüşhane-Trabzon kara yolu Gümüşhane Tüneli çıkışında Emrah Zengin yönetimindeki 19 AK 145 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Emrah Zengin ile yanında bulunan Recep Zengin yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
2 yaralı gümüşhane trafik kazası

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