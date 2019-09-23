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Gümüşhane’de iklimi şaşıran vişne ağacı sonbaharda çiçek açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 14:17 | Son Güncelleme

Sıradışı coğrafyasıyla bilinen Gümüşhane’de iki önce yağan kar yağışına ve soğuk havaya rağmen bir vişne ağacının çiçek açması şaşkınlıkla karşılandı.Kent merkezinin Eskibağlar Mahallesinde bulunan ve birkaç yıl önce dikilen vişne ağacı Eylül ayının son günlerinde çiçek açtı.

Sıradışı coğrafyasıyla bilinen Gümüşhane’de iki önce yağan kar yağışına ve soğuk havaya rağmen bir vişne ağacının çiçek açması şaşkınlıkla karşılandı.
Kent merkezinin Eskibağlar Mahallesinde bulunan ve birkaç yıl önce dikilen vişne ağacı Eylül ayının son günlerinde çiçek açtı. Merhum Yüksel Kömürcüoğlu’nun bahçesinde oğulları tarafından 3-4 yıl önce dikilen vişne ağacı yaz mevsiminde meyve verdikten sonra sonbahar mevsiminde yeniden çiçek açtı.
Yeşil yapraklarının arasında birkaç çiçeği açan vişne ağacının bu yıl oldukça bol miktarda meyve verdiği öğrenilirken, geçtiğimiz yıllarda da aynı mahalle de başka bir vişne ağacı yine bu aylarca çiçek açmıştı.

“Bu bize mevsimlerin artık değiştiğini gösteriyor”
Mahalle sakinlerinden Yalçınkaya Kömürcüoğlu, eski ismiyle Halgent Mahallesinde bulunan vişne ağacının 23 Eylül’de çiçek açtığını belirterek, “Eylül ayının sonlarında çiçek açan bu vişne ağacı dünyadaki iklim değişikliği, küresel ısınmadan kaynaklı olaylar nedeniyle bir yılda iki defa çiçek açtı. İkinci çiçeğinde ürün verme imkanı yok. Aynı bölgede benim bahçemde de 2 yıl önce aynı şekilde vişne ağacı çiçek açmıştı. Bu bize mevsimlerin artık değiştiğini gösteriyor” dedi.
Bu ağaçların niye çiçek açtığının araştırılması gerektiğini kaydeden Kömürcüoğlu, “İki gün önce şehrin yüksek kesimlerine yılın ilk kar yağışı gerçekleşmiş ve ciddi soğuk olmuştu. Ona rağmen bu ağaç çiçek açmış üstelik o soğuğa da dayanabilmiş. Bizim buralarda ‘Bursa vişnesi’ adıyla bilinen bir ağaç. Ağaçların mevsimi dışında çiçek açması çok sık görülmeyen bir durum” diye konuştu.

Gümüşhane’de iklimi şaşıran vişne ağacı sonbaharda çiçek açtı

Gümüşhane’de iklimi şaşıran vişne ağacı sonbaharda çiçek açtı

Gümüşhane’de iklimi şaşıran vişne ağacı sonbaharda çiçek açtı

Gümüşhane’de iklimi şaşıran vişne ağacı sonbaharda çiçek açtı

Gümüşhane’de iklimi şaşıran vişne ağacı sonbaharda çiçek açtı

Gümüşhane’de iklimi şaşıran vişne ağacı sonbaharda çiçek açtı

Gümüşhane’de iklimi şaşıran vişne ağacı sonbaharda çiçek açtı

Gümüşhane’de iklimi şaşıran vişne ağacı sonbaharda çiçek açtı

Gümüşhane’de iklimi şaşıran vişne ağacı sonbaharda çiçek açtı

Gümüşhane’de iklimi şaşıran vişne ağacı sonbaharda çiçek açtı

Gümüşhane’de iklimi şaşıran vişne ağacı sonbaharda çiçek açtı

Gümüşhane’de iklimi şaşıran vişne ağacı sonbaharda çiçek açtı

Gümüşhane’de iklimi şaşıran vişne ağacı sonbaharda çiçek açtı

Gümüşhane’de iklimi şaşıran vişne ağacı sonbaharda çiçek açtı

Gümüşhane’de iklimi şaşıran vişne ağacı sonbaharda çiçek açtı
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