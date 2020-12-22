HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gümüşhane’de iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Gümüşhane’de iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı

22.12.2020 20:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gümüşhane’de iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Gümüşhane’de bir çimento fabrikasının taş ocağında gerçekleştirilen patlatma sırasında sıçrayan kayalardan vücuduna isabet eden 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, ilde faaliyet gösteren bir çimento fabrikasının merkeze bağlı Tamzı ile Nazlıçayır köyleri arasında yer alan Kırcaova mevkiinde bulunan taş ocağında bugün akşam saatlerinde yapılan patlatma sırasında sıçrayan kaya parçaları bölgede bulunan Osman Zeki Çam (40) ile Eyüp Şaş adlı işçilere isabet etti.

Gümüşhane’de bir çimento fabrikasının taş ocağında gerçekleştirilen patlatma sırasında sıçrayan kayalardan vücuduna isabet eden 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilde faaliyet gösteren bir çimento fabrikasının merkeze bağlı Tamzı ile Nazlıçayır köyleri arasında yer alan Kırcaova mevkiinde bulunan taş ocağında bugün akşam saatlerinde yapılan patlatma sırasında sıçrayan kaya parçaları bölgede bulunan Osman Zeki Çam (40) ile Eyüp Şaş adlı işçilere isabet etti. Olayda vücudunun çeşitli bölgelerine kayaların isabet ettiği Osman Zeki Çam, Gümüşhane Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Eyüp Şaş’ın ise sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Olayda hayatını kaybeden 40 yaşındaki Çam’ın Trabzonlu olduğu, uzun yıllardır Gümüşhane’de çalıştığı, merkeze bağlı Kale köyünden evli ve 2 çocuğunun olduğu öğrenildi.

Gümüşhane’de iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken... At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken...
Bakan Koca paylaştı: İşte 22 Aralık koronavirüs tablosuBakan Koca paylaştı: İşte 22 Aralık koronavirüs tablosu
24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

En Çok Okunan Haberler

TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

3,5 milyon onsluk altın tespit edildi

3,5 milyon onsluk altın tespit edildi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Seval Türkeş ziyaretiyle ilgili açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Seval Türkeş ziyaretiyle ilgili açıklama

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

AHİM'den flaş 'Selahattin Demirtaş' kararı

AHİM'den flaş 'Selahattin Demirtaş' kararı

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Diğer Haberler

22 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 22 Aralık koronavirüs tablosu

Bursa'da tarihi eser kaçakçılarına darbe

Bursa'da tarihi eser kaçakçılarına darbe

Son dakika! Libya tezkeresinin süresi uzatıldı

Libya tezkeresinin süresi uzatıldı

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki: Allah'ım aklıma mukayyet ol

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki: Allah'ım aklıma mukayyet ol

Elektrik kesintisi listesi 23 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

23 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.