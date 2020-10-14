HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gümüşhane’de kaçak alkol ele geçirildi

Gümüşhane’de kaçak alkol ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 14:36 | Son Güncelleme

Gümüşhane’de jandarma ekipleri tarafından 50 şişe bandrolsüz kaçak alkol ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane il Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünün fiziki takibi sonucunda G.G.

Gümüşhane’de kaçak alkol ele geçirildi

Gümüşhane’de jandarma ekipleri tarafından 50 şişe bandrolsüz kaçak alkol ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane il Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünün fiziki takibi sonucunda G.G. isimli şahsın Trabzon’dan kaçak alkol getireceği bilgisine ulaşıldı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez İkisu yol kontrol ve arama noktasında G.G. isimli şahsın kullandığı araç içerisinde 50 şişe (50 litre) bandrolsüz kaçak alkol ele geçirildi. Şüpheli G.G. isimli şahıs hakkında adli makamlarca işlem başlatıldığı bildirildi.

Gümüşhane’de kaçak alkol ele geçirildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merakla bekleniyordu! iPhone 12'de müthiş özellik Merakla bekleniyordu! iPhone 12'de müthiş özellik
Sevgilisi tarafından öldürülen Gamze'nin son görüntüleri ortaya çıktıSevgilisi tarafından öldürülen Gamze'nin son görüntüleri ortaya çıktı
Hatay mutfağının yıldızı: Kaytaz böreği tarifi!Hatay mutfağının yıldızı: Kaytaz böreği tarifi!
En Çok Okunan Haberler
Komaya giren kadın uyandığında hayatının 20 yılı silinmişti
Komaya giren kadın uyandığında hayatının 20 yılı silinmişti
AYM'den 'Işıklar yanıyor' paylaşımıyla ilgili açıklama
AYM'den 'Işıklar yanıyor' paylaşımıyla ilgili açıklama
Bakan duyurdu: Artık belgesi olmayan yapamayacak
Bakan duyurdu: Artık belgesi olmayan yapamayacak
Yemeği bile tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"
Yemeği bile tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"
Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu
Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu
Erdoğan imzaladı! Birçok atama yapıldı
Erdoğan imzaladı! Birçok atama yapıldı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Magnum Porsche çekilişi yapılıyor!
Magnum Porsche çekilişi yapılıyor!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Diğer Haberler
İstanbul Valiliği, 'Beru: Klakson Borizan Birt' oyunuyla ilgili soruşturma başlattı
Valilik duyurdu! O tiyatro oyunuyla ilgili soruşturma başlatıldı
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var
Son dakika: Can Dündar hakkında istenen ceza belli oldu
Can Dündar'la ilgili flaş gelişme
Sevgilisi tarafından öldürülen Gamze'nin son görüntüleri ortaya çıktı
Sevgilisi tarafından öldürülen Gamze'nin son görüntüleri ortaya çıktı
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ışıklar yanıyor' paylaşımı ile ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ışıklar yanıyor' paylaşımı ile ilgili açıklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.