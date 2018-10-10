Gümüşhane'de kaçak kazı operasyonu: 4 gözaltı

Gümüşhane'deki Santa Antik Kenti'nde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırları içinde bulunan Santa Antik Kenti'nde bazı kişilerce tarihi bir köprünün ayağının kazıldığını gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Trabzon istikametine giden şüphelilerin içerisinde bulunduğu aracın plakasını tespit ederek aracı Trabzon'un Arsin ilçesinde durdurdu.
Şüpheliler A.B, B.K, S.K. ve İ.T'yi gözaltına alan ekipler, araçta, obje, çekiç, bir metre uzunluğunda inşaatlarda kullanılan ucu kıvrımlı demir ve 40 santimetre uzunluğunda murç ele geçirdi.
Kazı yapılan alanda inceleme yapan jandarma ekipleri, köprü ayağının bir metre derinliğinde ve eninde kazılmış olduğunu tespit ederek kazılan yere yakın noktadaki ormanlık alanda tespit edilen bir jeneratöre de el koydu.
Gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.
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