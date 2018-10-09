Gümüşhane'de kaçak silah atölyesine operasyon

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, kaçak silah atölyesine düzenlenen baskında gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Kısım Amirliği ile Kürtün İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kürtün ilçesinde belirlenen kaçak silah atölyesine baskın düzenlendi.
Baskında, atölyede bulunan H.K ve E.K.'yi gözaltına alan ekipler, atölye ile zanlıların ev ve işyerinde arama yaptı. Ekipler, aramada bulunan ve silah yapımı için kullanılan çeşitli malzemelere el koydu.
Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan H.K, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Üniversiteli kızın içkisine uyarıcı madde attı! Sonrası rezalet...
Üniversite öğrencilerinin korkunç sonu!
Kayıp gazetecinin son röportajı yayımlandı!
Çete liderinin eşinden olay itiraf! Kadınlara fuhuş yaptırıp...
Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni gelişme: İzin çıktı
Uzmanların yeni teorisi: Kış penisi
Apple bu sabah iOS 12 güncellemesini yayınladı! Peki neler değişiyor?
Bahçeli’den Akşener’in evinin önündeki gösteriyle ilgili açıklama
Meral Akşener evinin önündeki gerginlikle ilgili sert çıktı: Bahçeli, kara bir leke çaldı
Google Pixel 3 XL daha tanıtımı yapılmadan satışa sunuldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum