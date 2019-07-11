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Gümüşhane'de kaçak yapı yıkımında arbede: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 10:12 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'nin merkeze bağlı Yağmurdere köyü Lenda Yaylası'nda kaçak yapıların yıkımı sırasında görevliler ile yıkıma karşı çıkanlar arasında arbede çıktı.

Gümüşhane'de kaçak yapı yıkımında arbede: 5 gözaltı

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) - GÜMÜŞHANE'nin merkeze bağlı Yağmurdere köyü Lenda Yaylası'nda kaçak yapıların yıkımı sırasında görevliler ile yıkıma karşı çıkanlar arasında arbede çıktı. Çıkan olaylarda, 5 kişi gözaltına alınırken, İl Özel İdaresi'ne ait 2 araçta hasar oluştu.
Gümüşhane Özel İdaresi ekipleri, yaylalardaki kaçak yapıların yıkımını sürdürüyor. Yağmurdere köyü Lenda Yaylasına çıkan ekipler, kaçak yapıları iş makinesi ile yıkmak istedi. Jandarma ekiplerinin önlem aldığı yaylada yapıları yıktırmak istemeyen yaylacılar ile görevliler arasında tartışma çıktı. Yıkıma engel olmak isteyenler, iş makinelerine taş atmaya başladı. Uyarılara rağmen dağılmayan yaylacılara, jandarma müdahale etti. Çıkan arbedede, 5 kişi gözaltına alınırken, atılan taşların isabet ettiği İl Özel İdaresi'ne ait 2 araçta hasar oluştu. Yaylacıların uzaklaştırılması ile ekipler, kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirdi.
Gümüşhane Özel İdaresi ekipleri, merkezdeki Eğrisu, Konaklı, Sarıtaş, Sıçanyurdu, Kürtderesi, Çatalpınar, Yağmurdere ve Dumanlı yaylalarında kaçak yapılara yönelik bir haftadır çalışma yürütüyor. Ekipler, yaylalarda 100 dolayında kaçak yapıyı yıktı. Yıkım işlemleri, oluşturulan komisyon gözetiminde süreceği belirtildi.

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Gümüşhane'de kaçak yapı yıkımında arbede: 5 gözaltıGümüşhane'de kaçak yapı yıkımında arbede: 5 gözaltıGümüşhane'de kaçak yapı yıkımında arbede: 5 gözaltıGümüşhane'de kaçak yapı yıkımında arbede: 5 gözaltı

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