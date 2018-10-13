Gümüşhane'de kamyonet mezarlık duvarına çarptı: 6 yaralı

Gümüşhane'de kamyonetin mezarlık duvarına çarpması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Yeni Mahalle Küme Evleri Sokak'ta seyreden Erkan Köprülü (39) idaresindeki 29 DB 937 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Emirler Mezarlığı'nın duvarına çarptı.

Kazada sürücü Köprülü ile araçta bulunan Leyla (37) ve İsmail Köprülü (11), Dilek (32), Elif (2) ile Merve Dener (7) yaralandı.

Araçta sıkışan sürücü Köprülü ve 11 yaşındaki İsmail Köprülü, olay yerine çağrılan AFAD ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

