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Gümüşhane'de kapalı yollar açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 15:58 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de kardan dolayı kapanan köy ve mahalle yollarının ulaşıma açmak için ekipler çalışma yürütüyor.  Gümüşhane?nin Demirören köyünde kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle yer yer 2 metreyi aşan kar kütleleri ile mücadele sürüyor.

Gümüşhane'de kardan dolayı kapanan köy ve mahalle yollarının ulaşıma açmak için ekipler çalışma yürütüyor.
Gümüşhane?nin Demirören köyünde kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle yer yer 2 metreyi aşan kar kütleleri ile mücadele sürüyor. İl merkezine 47 kilometre uzaklıkta denizden 2 bin 170 metre yükseklikte yer alan köye Sarıçiçek grup yolundan ulaşım sağlanabiliyor. Yoğun kar yağışının ardından 2 gün boyunca gerçekleşen şiddetli rüzgarın oluşturduğu tipi nedeniyle bölgeye iş makineleri güçlükle ulaştı. Yükleyiciyle yolu açan, greyderle de temizleyen İl Özel İdaresi ekipleri saatler süren çalışmaların ardından köye ulaştı.
Köy muhtarı Ekrem Hayal kış mevsiminde 4 hane ve 15 kişinin yaşadığı köyde vatandaşların hayvancılıkla uğraştığını belirterek, 2 metre kar altında kalan köyde özellikle son 2 gündür tipinin etkili oldu. Köyünümüz, Gümüşhane?ye 47 kilometre uzaklıkta ve denizden 2 bin 170 metre yükseklikte. Hayat böyle devam ediyor. 2 metre karın altındayız şu anda. Önceki gece tipi vurdu. Her şeyle irtibatımız kesilmiş bir Allah?la irtibatımız kalmıştı. 2 gün sabrettik bugün de ekipler geldi. Devletimiz geldi, yolumuz açıldı. Huzur bulduk. Allah razı olsun. Ekmek ihtiyacımızı da sobalarla gideriyoruz. Unumuz var onunla yaptık. Aşağı köylere yürüme gidip köyden ekmek alıp geldiğimiz de olduö diye konuştu.
İl Özel İdaresinde yükleyici operatörü olarak görev yapan Mürsel Uçan ise esinti ve tipi nedeniyle yer yer kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu yerler olduğunu belirterek, ?İşimiz bu vatandaş için uğraşıyoruzö dedi.
Kurumda 30 yıldır greyder operatörlüğü yapan Nihat Pezük te Sarıçiçek grup yolunu açtıktan sonra Demirören köyünü de açtıklarını belirterek, ?Şu anda dönüyoruz. Saat belli olmuyor. Duruma göre 20-21?e kadar çalışıyoruz. Yolun durumuna göre çalışıyoruz. 30 yıldır operatörüm eskiden böyle karlar oluyordu, yakın zamanda değil. Bu yolda 2 metreyi aşkın karlarla da karşılaştık. Vatandaş elbette özgürlüğüne kavuşuyor. İstediği gidebiliyorö ifadelerini kullandı.

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