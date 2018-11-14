Gümüşhane'de kar yağışı

Gümüşhane'de, gece saatlerinden bu yana aralıklarla etkili olan kar, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Kentin eski yerleşim yeri olan ve yüzyıllar boyunca Türk, Ermeni ve Rum nüfusun bir arada yaşadığı tarihi Süleymaniye Mahallesi'ni kaplayan kar, güzel görüntüler oluşturdu.

Karlı görüntüsüne mimari ve inanç farklılığını ortaya koyan yapıların eşlik ettiği mahallede, kışın güzelliği yaşanıyor.

Öte yandan, İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre kentte kapalı köy yolu ise bulunmuyor.

Kar yağışının sürdüğü Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana Dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun Dağı, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk Dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün Dağı ve Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan Dağı geçitlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

