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Gümüşhane'de kelebek yakalayan yabancı uyruklu 2 kişiye para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 20:50 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde kelebek toplayan İtalyan uyruklu Alessandro Floriani ve Macar uyruklu Balazs Benedek, biyokaçakçılık suçlamasıyla yakalandı.

Gümüşhane'de kelebek yakalayan yabancı uyruklu 2 kişiye para cezası

GÜMÜŞHANE, (DHA) - GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde kelebek toplayan İtalyan uyruklu Alessandro Floriani ve Macar uyruklu Balazs Benedek, biyokaçakçılık suçlamasıyla yakalandı. 700 adet kelebeğe el konulurken, haklarında soruşturma başlatılan şüphelilere, toplamda 120 bin 326 TL para cezası kesildi.
Torul ilçesi Bahçelik Köyü'nde 2 kişinin köy yolu üzerinde dağlık alanda izinsiz olarak kelebek yakaladıkları ihbarı üzerine jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Köye giden ekipler, İtalyan uyruklu Alessandro Floriani ve Macar uyruklu Balazs Benedek'in mor ışıklı akü ile çalışan bir düzenek kurduğu, bir kova aracılığı ile kelebekleri kova içerisine ve kavanozlara yerleştirdiklerini belirledi. 700 kelebek ve düzeneklere el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
PARA CEZASI KESİLDİ
Şüpheliler, hobi amaçlı kelebek yakalamak için düzenekleri kurdukları yönünde ifade verdi. 2 şüpheliye 2872 sayılı Çevre Kanunu'na göre biyoçeşitliliğe zarar vermekten dolayı 60 bin 163 TL olmak üzere toplamda 120 bin 326 TL idari para cezası kesildi.

FOTOĞRAFLI

Gümüşhane'de kelebek yakalayan yabancı uyruklu 2 kişiye para cezasıGümüşhane'de kelebek yakalayan yabancı uyruklu 2 kişiye para cezasıGümüşhane'de kelebek yakalayan yabancı uyruklu 2 kişiye para cezasıGümüşhane'de kelebek yakalayan yabancı uyruklu 2 kişiye para cezası

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