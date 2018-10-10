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Gümüşhane'de, kemer köprüde kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 17:22 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'nin Dumanlı köyü sınırlarında bulunan Santa Antik Kenti'ndeki tarihi kemer köprüde, kaçak kazı yapan 4 kişi yakalanıp, gözaltına alındı.

Gümüşhane'de, kemer köprüde kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) - GÜMÜŞHANE'nin Dumanlı köyü sınırlarında bulunan Santa Antik Kenti'ndeki tarihi kemer köprüde, kaçak kazı yapan 4 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Kazı sırasında sökülerek, çıkarılan taşlar nedeniyle köprüde hasar oluştu. Şüphelilerin, Arslanca köyü Balahor Deresi üzerindeyken, ortadan kaybolan 300 yıllık tarihi Kınalı Kemer Köprü'de de kazı yaptığı öne sürüldü.
Olay, öğle saatlerinde, Dumanlı köyünde meydana geldi. Santa Antik Kenti'ne giden yoldaki tarihi kemer köprüde kazı yapıldığını görenler, jandarmaya haber verdi. Görüldüğünü anlayan 4 kişi, kazıyı bırakıp, otomobile binerek, kaçmaya çalıştı. Jandarma ekipleri ise Gümüşhane ve Trabzon yönündeki yolda önlem aldı. Jandarma tarafından Trabzon'un Arsin ilçesinde durdurulan otomobildeki A.B., B.K., S.K. ve İ.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçak kazı yaptığı anlaşılırken, otomobilde yapılan aramada, kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Satala Antik Kenti yakınlarında yapılan incelemede, kemer köprünün, ayağının 1 metre derinliğinde ve 1 metre genişliğinde kazıldığı, taşlarının da sökülerek çıkarıldığı ve köprüde hasar oluştuğu tespit edildi. Olay yerinin yakınında ise jeneratör bulundu.
ORTADAN KAYBOLAN KEMER KÖPRÜDE DE KAZI YAPTIKLARI İDDİASI
Öte yandan 4 kişinin, Gümüşhane'nin Arslanca köyü Balahor Deresi üzerindeyken, ortadan kaybolan ve sırrı henüz çözülemeyen 300 yıllık tarihi Kınalı Kemer Köprü'de de kazı yaptığı öne sürüldü. Şüphelilerin Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu sürdürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Gümüşhane'de, kemer köprüde kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandıGümüşhane'de, kemer köprüde kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

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