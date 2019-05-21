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Gümüşhane’de kene ısıran çiftçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 13:27 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE’nin Kelkit ilçesinde kene ısırmasının ardından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedaviye alınan Faris Yılmaz (73), hayatını kaybetti.

Sinan UÇAR/KELKİT (Gümüşhane), (DHA)- GÜMÜŞHANE’nin Kelkit ilçesinde kene ısırmasının ardından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedaviye alınan Faris Yılmaz (73), hayatını kaybetti. Kelkit'te bağlı Deliller köyünde iki hafta önce Faris Yılmaz'ı kene ısırdı. KKKA hastalığı şüphesiyle Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, tedavi altına alındı. Yılmaz, iki haftadır tedavi gördüğü hastanede bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

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