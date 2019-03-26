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Gümüşhane'de köy yollarında seçim öncesi karla mücadele

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 12:34 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE’de İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşan 31 Mart seçimleri için özellikle yüksek kesimler ve köy yollarında karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE’de İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşan 31 Mart seçimleri için özellikle yüksek kesimler ve köy yollarında karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı. Gümüşhane İl Özel İdaresi ekipleri, 31 Mart seçimlerine günler kala özellikle yüksek kesimler ve köy yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Halkın kış aylarında bulunmadığı ancak seçimlerde oy kullanılacak olan 24 köyün yolunu ulaşıma açmak için başlatılan çalışmalarda sona gelindiği belirtildi. Ekipler, seçim günü sorun yaşanmaması için elektrik trafolarının yer aldığı bölgeler ve etkili yağışlar sonucu yer yer 6 metreye ulaşan karla kaplı yollarda çalışmalarını sürdürüyor. 'ÇOK KAR VAR' İş makinesi operatörü Hanefi Çimen, devasa kar kütlelerinin yer aldığı yolları açmak için yoğun çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, rüzgâr ve soğuk nedeniyle kar kütlelerinin adeta betonlaştığını söyledi. Çimen, "İl Özel İdaresi ekipleri olarak bu bölgede kış boyunca kimse yaşamadığı için açılmayan köy yollarını açıyoruz seçimden dolayı. 6-7 metrelik kar kütlelerini aşıyoruz. Kar çok, buralar yüksek olduğu için çok fazla kar var. Kar çok sert. Ha betonu, taşı sökmüşsün ha bu kar kütlesini sökmüşsün. O kadar sert. Makinenin gücü yarı yarıya düşüyor. Tüm bu çalışmamız vatandaşlarımızın demokratik haklarını yerine getirmeleri, oy verebilmeleri için” diye konuştu.

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