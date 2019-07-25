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Gümüşhane’de köylüler ile jandarma arasında yayla yolu gerginliği

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 23:51 | Son Güncelleme

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinin Kuşluk köyüne bağlı Çatçukur Yaylası’na Kızılcatam köylülerinin talebi üzerine yol yapılmak istenince Kuşluk köylüleri iş makinelerine engel oldu.

Gümüşhane’de köylüler ile jandarma arasında yayla yolu gerginliği

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinin Kuşluk köyüne bağlı Çatçukur Yaylası’na Kızılcatam köylülerinin talebi üzerine yol yapılmak istenince Kuşluk köylüleri iş makinelerine engel oldu. Jandarma ekipleri köylülere biber gazı ile müdahale edince ortalık karıştı.
Kürtün ilçesinin Kuşluk köyü Çatçukur Yaylası’na komşu Kızılcatam köylüleri son dönemde hayvanlarını otlatmaya ve yayla olarak kullanmaya başlayınca Kuşluk köylüleri duruma tepki göstererek Kaymakamlığa “Yaylamızı elimizden almaya çalışıyorlar” diyerek şikayette bulundu. Bunun üzerine Kızılcatam köylüleri de ilçe kaymakamlığına başvurarak yaylaya ulaşım sağlamak için yol talebinde bulundu. Kızılcatam köylülerinin yol talebi üzerine kaymakamlık bölgeye iş makinesi göndererek yol çalışması başlattı. Bunu duyan Kuşluk köylüleri iş makinelerinin yaylalarına geçişine izin vermeyerek engel oldu. Bölgeye jandarma ekipleri istenirken, jandarma görevlileri köylülerin iş makinelerinin geçişine izin vermeyince köylülere biber gazı ile müdahalede bulundu. Biber gazından çok sayıda köylü etkilenirken, jandarma ile aralarında yaşlıların da bulunduğu köylüler arasında uzun süre arbede yaşandı. Sağ duyulu köylüler diğer köylülerin jandarmayı taşlamasına engel olmaya çalışırken, o anlar köylülerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Çıkan arbedede biber gazından çok sayıda köylü vatandaş etkilenirken, 3 tanesi tedavi amaçlı hastaneye başvurdu.
Kuşluk Köyü muhtarı Adem Aydın, jandarmanın orantısız güç kullandığını iddia ederek “Kendi yaylamıza, dedelerimizin para vererek 80 yıl önce aldığı yaylayı başkalarına verecek işgallerine göz yumacak halimiz yok. Bizim köyün tapu kayıtları mevcut. Ona rağmen hukuksuz bir şekilde yaylamızı başka bir köyün kullanımı için yol yapılmak isteniyor biz hakkımızı bugün olduğu gibi sonuna kadar savunacağız” dedi.

Gümüşhane’de köylüler ile jandarma arasında yayla yolu gerginliği

Gümüşhane’de köylüler ile jandarma arasında yayla yolu gerginliği

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