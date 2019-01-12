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Gümüşhane'de maden işçilerinden eylem

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 18:00 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'de özel maden şirketinde çalışan yaklaşık 150 işçi, 3 aydır ücretlerini alamadıklarını öne sürerek Fatih Parkı'nda basın açıklaması yaptı.

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE'de özel maden şirketinde çalışan yaklaşık 150 işçi, 3 aydır ücretlerini alamadıklarını öne sürerek Fatih Parkı'nda basın açıklaması yaptı. Merkeze bağlı Karamustafa köyünde özel bakır madeni şirketinde çalışan yaklaşık 150 işçi, 3 aydır ücretlerini alamadıklarını ve tazminatsız işten çıkarılmak istendiklerini öne sürerek Fatih Parkı'nda toplandı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Grup, parkta basın açıklamasında bulundu. Maden şirketi çalışanı Ernail Karson, paralarını alamadıklarını belirterek, "Bizlere ücretsiz izin talebinde bulundular. Biz de bunu kabul etmiyoruz. Ücretsiz izni kabul etmediğimiz için de bizlere işten çıkış vermek için kâğıt gönderdiler. Kâğıtta sadece ücretsiz izni kabul edip etmediğimiz soruluyor. Bizlere çıkış vermek istiyorlar ama herhangi bir haktan yararlanamıyoruz. 3 aydır maaş alamıyoruz; geçim sıkıntısı yaşıyoruz, kredi kart borçlarımız var, faturalarımızı ödeyemiyoruz. Herhangi bir yetkilinin ilgilendiği de yok" dedi. İşçilerden Şevki Akıntürk de "Benden önceki dönem de bu sıkıntıları insanlar çekmiş. Bizlere herhangi bir resmi açıklama yapmıyorlar. Bizi kurumun önüne çağırıyorlar. Bizi soğukta bekletip, elimize bir kâğıt verip, 'Bunu imzalayın' diyorlar. Yasal sürecin hepimiz farkındayız. Çalışırken bize faydanız olmadı, bari batıyorken bir faydanız olsun. Bu insanlar işsizlik maaşından yararlansın. Bizlere tazminat da vermek istemiyorlar" diye konuştu. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

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