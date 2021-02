Gümüşhane’de Metamfetamin operasyonu

Gümüşhane’de çok tehlikeli uyuşturucu maddeler arasında yer alan Metamfetamin maddesiyle yakalanan bir kadın ve bağlantılı olduğu bir erkek tutuklandı.

Alınan bilgiye göre Gümüşhane il merkezinde Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibinde olan ve şüpheli hareketlerde bulunan D.O. isimli kadın durdurularak yapılan kontrolde üzerinde biri satışa hazır vaziyette tek içimlik olmak üzere iki parça halinde toplamda 9 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Narkotik ekiplerinin bir süredir yaptığı araştırma ve takiplerde kadının bağlantılı olduğu şahısların adreslerine yönelik yapılan aramalarda ise 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan materyaller ele geçirildi.

Üzerinde satışa hazır uyuşturucuyla yakalanan D.O ile bağlantılı olduğu M.D. ve A.T. isimli iki erkek şahıs gözaltına alınarak haklarında Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan adli tahkikata başlanırken, yine olayla ilgisi bulunan M.O. isimli şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Kullanmak veya Bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen D.O. isimli kadın ve M.D. isimli erkek şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.T. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.