HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gümüşhane'de metruk binaların yıkımı tamamladı

Gümüşhane'de metruk binaların yıkımı tamamladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 12:59 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE’de şehir estetiğini bozan ve suç yuvası haline gelen 17 metruk bina yıkıldı.

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE’de şehir estetiğini bozan ve suç yuvası haline gelen 17 metruk bina yıkıldı.
Gümüşhane Valiliği ve Gümüşhane Belediyesi'nce, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi üzerine oluşturduğu komisyonlar tarafından 2019 yılında, şehir estetiğini olumsuz etkileyen ve suçlular tarafından kullanılan 22 adet metruk yapı tespit edildi. Bu binalardan 5'inde sahipleri tarafından tadilat yapılırken, 17'si yıkıldı.
Gümüşhane Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Ceylan, binaların yıkılması ile ilgili zor bir süreç yaşadıklarını belirterek,“Bu süreç içerisinde tüm yapı sahipleri ile tek tek iletişim kurduk. Süreç içerisinde zor kısım ise yapılarda varislerin çok olmasıydı. Öyle ki 40 varisli yapılarda vardı. Varislerden bir ya da birkaçı yıkılmasını isterken, bazıları istemiyor, bazı varisler ise hiç umursamıyordu. Süreç içerisinde yaşanan sorunlardan biri ise tebligat sorunu oldu. Adres yetersizliği nedeni ile varislere tebligat yapılamıyordu. Bu sürecin kolaylaşmasında da 3194 Sayılı İmar Kanunu 39. Maddesi'nde yapılan değişik etkili oldu. Yapılan değişiklik ile süreç hızlanmış oldu. Valiliğimizin de konuyla ilgili hassas tutumu, çalışmamıza ivme kazandırdı. Komisyonca tespit edilen yapılardan 17'si ekiplerce gerekli güvenlik önlemleri alınarak, yıkıldı. Bu süreç içerisinde bizlere kolaylık sağlayan bazı yapı sahiplerine ayrıca teşekkür ederim” dedi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinüzit ağrılarına doğal çözümlerSinüzit ağrılarına doğal çözümler
PARTNER Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı
Elazığ ve Malatya'da okullar ne zaman açılacak? Elazığ ve Malatya'da okullar ne zaman açılacak?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Çin'deki Türklerin tahliyesi için çalışma başlatıldı

Çin'deki Türklerle ilgili flaş gelişme!

THY'den Çin uçuşları hakkında flaş açıklama

THY'den Çin uçuşları hakkında flaş açıklama

Elazığ ve Malatya'da okullar ne zaman açılacak? Bakan Soylu okulların açılacağı tarihi açıkladı!

Elazığ ve Malatya'da okullar ne zaman açılacak?

'Deprem Dayanıklılık Testi' yapan firmalara başvurular arttı

Elazığ depremi sonrası başvurular arttı!

Polis memuru evinde ölü bulundu

Polis memuru evinde ölü bulundu

Çanakkale’de 9 kişilik araçtan 22 mülteci çıktı

Tek tek içinden çıktılar! Şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.