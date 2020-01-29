Gümüşhane'de metruk binaların yıkımı tamamladı

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE’de şehir estetiğini bozan ve suç yuvası haline gelen 17 metruk bina yıkıldı.

Gümüşhane Valiliği ve Gümüşhane Belediyesi'nce, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi üzerine oluşturduğu komisyonlar tarafından 2019 yılında, şehir estetiğini olumsuz etkileyen ve suçlular tarafından kullanılan 22 adet metruk yapı tespit edildi. Bu binalardan 5'inde sahipleri tarafından tadilat yapılırken, 17'si yıkıldı.

Gümüşhane Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Ceylan, binaların yıkılması ile ilgili zor bir süreç yaşadıklarını belirterek,“Bu süreç içerisinde tüm yapı sahipleri ile tek tek iletişim kurduk. Süreç içerisinde zor kısım ise yapılarda varislerin çok olmasıydı. Öyle ki 40 varisli yapılarda vardı. Varislerden bir ya da birkaçı yıkılmasını isterken, bazıları istemiyor, bazı varisler ise hiç umursamıyordu. Süreç içerisinde yaşanan sorunlardan biri ise tebligat sorunu oldu. Adres yetersizliği nedeni ile varislere tebligat yapılamıyordu. Bu sürecin kolaylaşmasında da 3194 Sayılı İmar Kanunu 39. Maddesi'nde yapılan değişik etkili oldu. Yapılan değişiklik ile süreç hızlanmış oldu. Valiliğimizin de konuyla ilgili hassas tutumu, çalışmamıza ivme kazandırdı. Komisyonca tespit edilen yapılardan 17'si ekiplerce gerekli güvenlik önlemleri alınarak, yıkıldı. Bu süreç içerisinde bizlere kolaylık sağlayan bazı yapı sahiplerine ayrıca teşekkür ederim” dedi.

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