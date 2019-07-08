HABER

Gümüşhane'de minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 18 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 14:33 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 18 yaralı

Gümüşhane'de minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6'sı çocuk 18 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kelkit ilçesinin Sökmen köyünden ilçe merkezine giden Davut Sağlam (71) idaresindeki 24 DH 742 plakalı minibüs, ilçe merkezi yakınlarında yol kenarındaki şarampole devrildi.

Kazada, minibüste bulunanlardan Hamza Vural (71) olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Sağlam ile araçta bulunan Gülhanım (70), Coşkun (71), Elif Rüveyda (3), Zeynep Hafza (1) ve Hanım Sökmen (31), Remzi (75), Recep (76) ve İsmail Batır (69), Ayşe (70) ve İbrahim Sayman (69), Hatice (12), Fatmanur (18), Rabia (16), Havva (8) ve Zöhre Sağlam (44), Eren Üstün (11) ve Muammer Vural (68) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kelkit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Sağlam ile Remzi Batır, buradaki ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edildi.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Sivas’ta Canlı Hayvan ve Ot Borsası protokolü imzalandıSivas’ta Canlı Hayvan ve Ot Borsası protokolü imzalandı
Gercüş’te biçerdöverler tarlaya girdiGercüş’te biçerdöverler tarlaya girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gümüşhane Kaza

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

Yatak pozuyla gündem oldu!

Yatak pozuyla gündem oldu!

Erdoğan'dan S-400'lerin teslimatıyla ilgili yeni açıklama

Erdoğan'dan S-400'lerin teslimatıyla ilgili yeni açıklama

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Sıla'dan tepki çeken 15 Temmuz konseri! Kültür Bakanlığından açıklama geldi

Sıla'dan tepki çeken 15 Temmuz konseri! Kültür Bakanlığından açıklama geldi

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Vali Yerlikaya'dan 'İBB' açıklaması!

Vali Yerlikaya'dan 'İBB' açıklaması!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da feci kaza: Genç Parti İl Başkanı öldü, kızı ile 8 kişi yaralı

Bursa'da feci kaza: Genç Parti İl Başkanı öldü, kızı ile 8 kişi yaralı

Pendik'teki trafik magandalarının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı

Trafik magandalarının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı

Herkes bomba sandı! Manisa'daki düzenek bakın ne çıktı

Herkes bomba sandı! Gerçeği öğrenen şaşıp kaldı

Sosyal medyada tepki gösterilmişti! Belediye o binalar için harekete geçti

Sosyal medyada tepki gösterilmişti! Belediye harekete geçti

Doğu Karadeniz'in mitolojik adası Giresun Adası efsanelerle anılıyor

Bu adaya giden milattan önce yaşananlara tanık oluyor

Son dakika: Bursa'daki elektrik arızası kentte hayatı durdurdu! Vali Canbolat'tan açıklama

Bursa'da hayat durdu! Vali Canbolat'tan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.