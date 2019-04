Gümüşhane’de öğretmenler polis üniformasıyla derse girdi

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 174. yıldönümü nedeniyle Gümüşhane’de bazı öğretmenler derslere polis üniformalarıyla girdi.

Polis Haftası nedeniyle Dumlupınar İlkokulu ve Ortaokulunda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bazı öğrencilerin polis üniformaları giydiği okulda, sınıf panolarında polis teşkilatını anlatan resimler, yazılar yerini aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin katkılarıyla öğrencilere etiket dağıtımı yapılırken, ilkokul sınıflarının öğretmenleri trafik polisi, toplum destekli polis, asayiş ve yunus ekiplerinin üniformalarını giyerek derslere girdi.

Birinci sınıf öğretmeni Duygu Eren öğrencilerine “Bu hafta önemli bir hafta. Polis Teşkilatımızın 174. kuruluş yıldönümü yılı. Etkinliklerimizi tamamladık. Herhangi bir durumda polise ihtiyacımız olduğunda 155’i arıyoruz” ifadelerini kullanırken ikinci sınıf öğretmeni Osman Altıntepe ise "Biz de onları çok sevdiğimiz için onlar gibi giyindik, onlar gibi olmaya çalıştık. Onlar bizim her alanımızda var” diyerek öğrencilere acil durum olduğunda mutlaka 155 Alo Polis’i aramaları gerektiğini öğütledi.

Etkinlik yapılan sınıfları ziyaret eden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gökay Topçu, da çocuklara “Siz çocuklar geleceğimizin teminatı olarak her zaman sizin yanınızda olduğumuzu söylemek, kendimizi hatırlatmak istedik size. 174. kuruluş yıldönümümüz için geldik. Polis abileriniz, ablalarınız her zaman güvenebileceğiniz, yanında olabileceğiniz insanlar. Onlardan hiçbir zaman korkmayın. Her zaman siz güven içinde, huzur içinde okulunuza gidip gelebilesiniz diye. Sizleri çok seviyoruz ve her zaman yanımızda görmek istiyoruz” diye seslendi.

Etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada içinde bulunduğumuz haftanın polis haftası olduğunu hatırlatan Topçu, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümünü farklı bir etkinlikle, çocuklarla kutlamak istediklerini söyledi.

Çocuklara emniyet teşkilatı olarak her daim yanlarında olduklarını hissettirmeyi amaçladıklarını kaydeden Topçu, “Kendimizi hatırlatmak için okul ziyaretimizi yaptık. Bugün öğretmenlerimiz de polis üniforması giyerek çocuklarımıza ders verecekler. Geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızı çok seviyoruz” dedi.

Dumlupınar İlkokulu Ortaokulu Müdürü Abdulkerim Özkök de kamu düzeni, toplumun can ve mal güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümünü okullarında icra ettiklerini belirterek, “Öğrencilerimizin polislerimizle iletişimini daha güçlü hale getirmek için böyle bir etkinlik yaptık. Öğretmen arkadaşlarımız Polis Teşkilatımızın üniformalarını giyerek belirlediğimiz sınıflarda etkinliklerini icra ettiler” diye konuştu.