Gümüşhane'de örtü yangını

Gümüşhane'de 50 dönümlük alanda örtü yangını çıktı.

Merkeze bağlı Yeşildere köyü Cabaylı mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle kuru otların tutuşması sonucu başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen Gümüşhane İtfaiyesi ile Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Kısmen kontrol altına yangının ormanlık alana sıçramaması için ekiplerin alandaki çalışmaları sürüyor.

Gümüşhane Belediyesi İtfaiye Müdürü Muzaffer Pezük, gazetecilere yaptığı açıklamada, alandaki kuru otların henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktığını bildirdi.

Yangına 3 araç ve orman işletme ekipleriyle müdahale ettiklerini belirten Pezük, "Yangın şu anda kısmen kontrol altında. Müdahale ediyoruz. Zaman zaman rüzgar alanda etkili oluyor. Henüz başka illerden bir destek talebimiz olmadı." ifadesini kullandı.

