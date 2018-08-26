Gümüşhane'de örtü yangını

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE’de, 50 dönümlük alanda çıkan örtü yangını paniğe neden oldu. Ekiplerin yangını söndürmek için başlattıkları çalışma sürüyor.
Akşam saatlerinde merkeze bağlı Yeşildere Köyü, Cabaylı mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle kuru otlar alev aldı. 50 dönümlük arazide başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangının ormana sıçramaması için çalışmalar sürüyor.
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