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Gümüşhane'de örtü yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2018 16:40 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'de, 10 dönümlük alanda çıkan örtü yangını, paniğe neden oldu.

Gümüşhane'de örtü yangını

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE'de, 10 dönümlük alanda çıkan örtü yangını, paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gümüşhane- Kelkit karayolu kenarındaki Aşağı Alıçlı ve Yeniköy köyü arasındaki bölgede henüz bilinmeyen nedenle kuru otlar alev aldı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangının ormana sıçramaması için de soğutma çalışması yapıldı.
Yangının çıkış sebebi araştırılırken, yangın sonucu 10 dönümlük bir alanda bulunan meyve ağaçları, kuru ot ve çalılıkların zarar gördüğü belirtildi.
İTFAİYE MÜDÜRÜNDEN UYARI
Gümüşhane Belediyesi İtfaiye Müdürü Muzaffer Pezük, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyararak, "Bugün yeniden bir örtü yangını ile karşı karşıya kaldık. Hem mangal yapan piknikçiler, hem de evlerde turşu, yufka, menemen yapan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Şu an tam insanların yiyeceklerle ilgili kışa hazırlık yaptıkları dönem ve otların da en kuru olduğu dönem. Özellikle köylerde bu tür işler dışarda yapıldığı için rüzgârla birlikte kuru otlar benzin gibi tutuşup yanıyor. Bu konuda vatandaşlarımızın daha dikkatli olmaları gerekiyor" dedi.

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Gümüşhane'de örtü yangınıGümüşhane'de örtü yangını

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