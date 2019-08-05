HABER

Gümüşhane'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 10:50 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Gümüşhane'de otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yusuf Avşaroğlu'nun kullandığı 07 AEF 602 plakalı otomobil, Yeniköy mevkisinde Barış Akyüz yönetimindeki 61 KM 374 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada sürücüler Avşaroğlu ve Akyüz ile otomobilde bulunan Semanur Avşaroğlu yaralandı.

Araçta sıkışan minibüs sürücüsü Akyüz, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eskişehir'de bulundu! 5 bin yıllıkEskişehir'de bulundu! 5 bin yıllık
Rize'de selde kaybolan kişi aranıyor (2)Rize'de selde kaybolan kişi aranıyor (2)
Küçük Zeynep'e Erdoğan'dan müjdeli haber! Küçük Zeynep'e Erdoğan'dan müjdeli haber!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3 yaralı gümüşhane trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Oyunculuğu bırakıp ülkeden gitmişti! Sürpriz karar

Oyunculuğu bırakıp ülkeden gitmişti! Sürpriz karar

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Ankara'da otelde korkutan yangın

Ankara'da otelde korkutan yangın

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emekli, dul ve yetimleri dolandırarak 20 milyon lira kazanmışlar!

Emekli, dul ve yetimleri dolandırarak 20 milyon lira kazanmışlar!

Nusaybin’de el yapımı patlayıcı infilak etti: 3 asker yaralı

Nusaybin'de patlama! Yaralı askerler var

Cumhurbaşkanı Erdoğan küçük Zeynep için devreye girdi

Küçük Zeynep'e Erdoğan'dan müjdeli haber!

Önce trafik levhasına, ardından duvara çarptı!

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu

Son dakika! Ankara'da 'güvenli bölge' görüşmesi

Ankara'da kritik görüşme! Saat 10.00'da başladı

İzmir'in göbeğinde 'ne alırsan 1 TL' pazarı

İzmir'in göbeğinde şaşırtan pazar: Ne alırsan 1 TL!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.