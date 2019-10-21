Gümüşhane'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Gümüşhane'de otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Trabzon'dan Gümüşhane'ye gelen Samet Kelleci'nin kullandığı 69 AJ 456 plakalı otomobil, Zigana Tüneli mevkisinde, karşı yönden gelen Yavuz Selim Ender Polat idaresindeki 24 AAK 794 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan sürücü Kelleci, Hamit Sayımer ve Kemal Şahinoğlu yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Torul Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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