HABER

Gümüşhane'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 15:23 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Gümüşhane'de otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Trabzon'dan Gümüşhane'ye gelen Samet Kelleci'nin kullandığı 69 AJ 456 plakalı otomobil, Zigana Tüneli mevkisinde, karşı yönden gelen Yavuz Selim Ender Polat idaresindeki 24 AAK 794 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan sürücü Kelleci, Hamit Sayımer ve Kemal Şahinoğlu yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Torul Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşte kışın ilacı unutturacak sebze İşte kışın ilacı unutturacak sebze
İsveç’ten Bağcılar’a tedavi olmaya geldiİsveç’ten Bağcılar’a tedavi olmaya geldi
Kent Konseyi’nden cezaevindeki çocuklara yardım eliKent Konseyi’nden cezaevindeki çocuklara yardım eli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gümüşhane trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

İran'dan Türkiye açıklaması: Reddediyoruz!

İran'dan Türkiye açıklaması: Reddediyoruz!

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki çözüme ilişkin flaş açıklama

Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki çözüme ilişkin flaş açıklama

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Bu bir ateşkes değildir

Bakan Akar: Bu bir ateşkes değildir

Rasulayn ilçe merkezini kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı

Teröristlerin tünel sistemi ortaya çıkarıldı

İstiklal Caddesi'nde hareketlilik

İstiklal Caddesi'nde hareketlilik

İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi

Dikkat! Bu ilçelerde su kesintisi olacak

Ankara'da servis minibüsü devrildi: 15 yaralı

Ankara'da servis minibüsü devrildi: 15 yaralı

Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.