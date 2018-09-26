Gümüşhane'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

B.K'nın kullandığı 61 EN 177 plakalı otomobil, Kelkit Asri Mezarlığı önünde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet ile çarpıştı.

Kazada motosikletteki Muhammet Akkan ve Ahmet Yavuz, devrilen otomobilin altında kalarak yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Akkan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yavuz ise buradaki ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

