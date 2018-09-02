Gümüşhane'de otomobil kamyonete çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Gümüşhane'de otomobilin kamyonete çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Şiran'dan Trabzon'a giden İsmail Yeniçeri yönetimindeki 29 DB 531 plakalı otomobil, Gümüşhane çevre yolu T3 tüneli girişinde, aynı istikamette seyir halindeki Mehmet Demirsoy'un kullandığı 29 AL 467 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü, İlhami Özdemir ile Tolga Altıparmak, Gümüşhane Belediyesi itfaiyesi ve AFAD ekiplerince araçtan çıkarıldı.
112 Acil Servis ekipleri, Özdemir ve Altıparmak'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücü Yeniçeri, Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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