Gümüşhane'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE'de yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı Temel Zengin (53), yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde Gümüşhane-Trabzon karayolu İkisu mevkiinde meydana geldi. Fürat Gülengül yönetimindeki 35 YC 445 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen Temel Zengin'e çarptı. Kazada Zengin, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zengin, kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Fürat Gülengül, gözaltına alındı.
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