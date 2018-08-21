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Gümüşhane'de otomobilin çarptığı yaya öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 12:44 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Gümüşhane'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, bayram tatili için Van'dan Trabzon'a giden F.G'nin kullandığı 35 YC 445 plakalı otomobil, Gümüşhane-Trabzon karayolunun İkisu mevkisinde yol kenarında yürüyen Temel Zengin'e (53) çarptı.

Yaralanan Zengin, kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından sürücü, gözaltına alındı.

Öte yandan Zengin'in bayram namazı sonrası aile ziyareti için Mescitli köyünden Torul ilçesine bağlı Atalar köyüne gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
gümüşhane Temel Zengin trafik kazası

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