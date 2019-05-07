Gümüşhane’de özel öğrenciler alışverişe çıktı

Gümüşhane’de 2 ayrı özel eğitim okulu, özel öğrencilerin sosyal uyum becerilerini geliştirmek için ‘Hayatın İçinde’ projesi kapsamında markette alışveriş etkinliği düzenledi.

Gümüşhane Özel Eğitim Uygulama okulu ve Özel Eğitim Meslek Okulu ortaklığında hayata geçirilen ‘Hayatın İçinde’ projesi ile özel öğrencilerin alışveriş yapabilme kültürünü edinmeleri için market alışverişi etkinliği düzenlendi.

Kent merkezindeki İpekyolu Markette gerçekleştirilen etkinlikle yaklaşık 35 özel öğrenci, market arabasıyla kendi istedikleri ürünleri aldı, kasada sıraya girdi, aldıkları ürünleri kendileri poşetledi.

Özel Eğitim Uygulama okulunda görevli Özel Eğitim Öğretmeni Ela Merdan, “Proje ile özel gereksinimli bireylerimizle, öğrencilerimizle Gümüşhane’deki markete geldik ve bugün onların alışverişi öğrenmesi, sosyal uyumlarına daha iyi ivme kazandırmak amacıyla buradayız. Çocuklarımız gayet keyifli vakit geçirdiler burada” dedi.

Özel Eğitim Meslek Okulunda görevli Şeyma Gül Aydın ise özel öğrencilerin hem markette alışveriş yapmayı öğrendiklerini hem sıra alma davranışını öğrendiklerini hem de poşetleme becerisi kazandıklarını söyledi.

Her iki öğretmen de proje için hem okul müdürlerine hem de market yöneticilerine teşekkür etti.



