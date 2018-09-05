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Gümüşhane'de PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta tavla ve satranç

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 18:03 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik sürdürülen operasyonlarda, yaşam malzemelerinin olduğu sığınak tespit edildi.

Gümüşhane'de PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta tavla ve satranç

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) - GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik sürdürülen operasyonlarda, yaşam malzemelerinin olduğu sığınak tespit edildi. Satranç ve tavla da bulunan sığınağın, 22 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen, İçişleri Bakanlığı'nın 'Aranan Teröristler Listesi'ndeki 'kırmızı kategori'de başına 4 milyon lira ödül konulan 'Zeynel' kod adlı terörist Mehmet Yakışır ile aynı kategoride yer alan 'Türk Tarık' kod adlı terörist Barış Öner'in de olduğu grup tarafından kullanıldığı sanılıyor.
Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK'nın bölgedeki faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik Kürtün ilçesi kırsalında düzenlenen 'Şehit Jandarma Er Hüseyin Özdemir Operasyonu'nda teröristler tarafından kullanılan sığınak tespit edildi. Sığınakta çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalardan delil niteliği taşımayanlar ve sığınak alanı imha edildi. Sığınakta satranç ve tavla da bulundu.
Giresun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bölgede terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonların aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.
Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Gümüşhane, Giresun ve Trabzon kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, 22 Ağustos günü İçişleri Bakanlığı'nın 'Aranan Teröristler Listesi'ndeki 'kırmızı kategori'de başına 4 milyon lira ödül konulan 'Zeynel' kod adlı terörist Mehmet Yakışır ile aynı kategoride yer alan 'Türk Tarık' kod adlı terörist Barış Öner etkisiz hale getirilmişti. Sığınağın, bu teröristlerin de yer aldığı grup tarafından kullanıldığı sanılıyor.
KAÇIYORLAR
Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarını artırması, foto kapanların kurulması ve hava destekli operasyonlar ile kıskaca alınan teröristlerden 2'si, teslim olurken 6'sı da çatışmalarda öldürüldü. Son operasyonla büyük darbe vurulan ve sözde 'lider' kadroları etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristler, bölgeden kaçmaya başladı. Güvenlik güçlerinin, kaçış bölgelerini kontrol altına aldığı terörist grubu etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyonlarını sürdüreceği belirtildi. Bölgeye yeni sızmaların önlenmesi için kırsalda foto kapan sayısının artırılacağı da öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Gümüşhane'de PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta tavla ve satrançGümüşhane'de PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta tavla ve satrançGümüşhane'de PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta tavla ve satrançGümüşhane'de PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta tavla ve satranç

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