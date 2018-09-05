Gümüşhane'de PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta tavla ve satranç

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) - GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik sürdürülen operasyonlarda, yaşam malzemelerinin olduğu sığınak tespit edildi. Satranç ve tavla da bulunan sığınağın, 22 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen, İçişleri Bakanlığı'nın 'Aranan Teröristler Listesi'ndeki 'kırmızı kategori'de başına 4 milyon lira ödül konulan 'Zeynel' kod adlı terörist Mehmet Yakışır ile aynı kategoride yer alan 'Türk Tarık' kod adlı terörist Barış Öner'in de olduğu grup tarafından kullanıldığı sanılıyor.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK'nın bölgedeki faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik Kürtün ilçesi kırsalında düzenlenen 'Şehit Jandarma Er Hüseyin Özdemir Operasyonu'nda teröristler tarafından kullanılan sığınak tespit edildi. Sığınakta çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalardan delil niteliği taşımayanlar ve sığınak alanı imha edildi. Sığınakta satranç ve tavla da bulundu.

Giresun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bölgede terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonların aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.