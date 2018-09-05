HABER

Gümüşhane'de PKK'ya ait sığınak bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 16:37 | Son Güncelleme

Teröristlerce kullanılan sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda bir sığınak bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Kürtün ilçesi kırsalında icra edilen Şehit Jandarma Er Hüseyin Özdemir adı verilen operasyonda teröristlerce kullanılan sığınak tespit edildi.

Sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilirken, delil niteliğinde olmayanlar olay yerinde imha edildi.

Bölgede terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor.

PARTNERAntalya'da tarlalar halı açtıAntalya'da tarlalar halı açtı
Mühimmat deposu patlamasında şehit olan askerler anıldıMühimmat deposu patlamasında şehit olan askerler anıldı
Gazi, ekonomiye katkı için evini devlete bağışladıGazi, ekonomiye katkı için evini devlete bağışladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gümüşhane sığınak terör operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...

Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Rusya'dan Türkiye, Fransa ve Almanya'ya İstanbul'da zirve çağrısı!

Rusya'dan Türkiye, Fransa ve Almanya'ya İstanbul'da zirve çağrısı!

Polisin yaptığı şey dehşete düşürdü! 'Gerekirse ölürüm senin için'

Polisin yaptığı şey dehşete düşürdü! 'Gerekirse ölürüm senin için'

MHP'nin ilk büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu

MHP'nin ilk büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu

6 Ekim'de bedelli yapacaklar yarın açıklanacak

6 Ekim'de bedelli yapacaklar yarın açıklanacak

Meteoroloji'den İstanbul ve 11 il için kuvvetli yağış uyarısı! Kavurucu sıcaklar yerini sağanağa bırakacak

Meteoroloji'den İstanbul ve 11 il için kuvvetli yağış uyarısı! Kavurucu sıcaklar yerini sağanağa bırakacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.