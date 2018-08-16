Gümüşhane'de polis memurunun şehit edilmesi davası

Gümüşhane'de, kontrol noktasındaki uygulamada "dur" ihtarına uymayarak otomobille çarptığı polis memuru Olgun Gülay'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Selçuk Ergin ve taraf avukatları katıldı. Şehit polis memurunun eşi Hülya, çocukları Kerem, Şimal ve Nehir Gülay da duruşmada hazır bulundu.

"Kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan Ergin, önceki savunmalarını tekrar ederek beraatini talep etti.

Ergin'in avukatı Sümeyra Ayvaz da müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, olayın oluş şekline göre müvekkilinin "kasten öldürme"den değil en kötü ihtimalle "bilinçli taksirle adam öldürme" suçundan yargılanması gerektiğini dile getirdi. Ayvaz, bu nedenle Ergin'in masum olma ihtimali göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi.

Tutuksuz sanık Murat Koca'nın avukatı Kerim Özal ise önceki savunmalarını tekrar ederek, araç direksiyonundan alınan kan örneklerinin sanık Ergin'e ait olduğunu ve müvekkilinin olay sırasında direksiyonda olmadığını ileri sürdü.