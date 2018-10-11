Gümüşhane'de polis memurunun şehit edilmesi davası

Gümüşhane'de, kontrol noktasındaki uygulama sırasında "dur" ihtarına uymayarak otomobille çarptıkları polis memuru Olgun Gülay'ın ölümüne yol açtıkları iddia edilen 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Selçuk Ergin, tutuksuz sanık Murat Koca ve taraf avukatları katıldı. Şehit polis memurunun eşi Hülya, çocukları Kerem, Şimal ve Nehir Gülay da duruşmada hazır bulundu.
Sanık Ergin'in avukatı Ali Haydar Dereli yaptığı savunmada, dosyanın kasten adam öldürme suçlamasıyla açıldığını ancak olayın bir trafik kazası olduğunu öne sürdü.
Dereli, kusur raporunun İstanbul Teknik Üniversitesi Trafik İhtisas Dairesinden alınmasını istedi.
Şehit polis memurunun eşi Hülya Gülay'ın avukatı Gamze Toç Torpuş da yeniden inceleme talep ederek, aleyhte hususları kabul etmediklerini, yazılı savunma için süre istediklerini söyledi.
Ergin ise önceki savunmalarını tekrarlayarak beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumlarının devamına, dosyanın mütalaa için Cumhuriyet Savcılığına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
- Olay
Trabzon-Gümüşhane karayolundaki Oltanbey Mahallesi Balyemez Konağı Uygulama Noktası'nda 2 Kasım 2017 tarihinde polis memuru Olgun Gülay (47) "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından kaçan otomobilde bulunan ve alkollü oldukları tespit edilen Murat Koca ile Selçuk Ergin, gözaltına alınmış, aracı kullandığı öne sürülen Koca tutuklanmış, Ergin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Daha sonra ortaya çıkan yeni deliller ışığında Koca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, Ergin ise aracı kullandığı iddiasıyla tutuklanmıştı.
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