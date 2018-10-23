Gümüşhane'de polis memurunun şehit edilmesi davası

Gümüşhane'de, kontrol noktasındaki uygulama sırasında "dur" ihtarına uymayarak otomobille çarptıkları polis memuru Olgun Gülay'ın ölümüne yol açtıkları iddia edilen 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Selçuk Ergin, tutuksuz sanık Murat Koca ve taraf avukatları katıldı. Şehit polis memurunun eşi Hülya, annesi Hidayet ve oğlu Kerem Gülay da duruşmada hazır bulundu.

Sanık Ergin'in avukatı Ali Haydar Dereli, önceki savunmalarını tekrar ederek kusur raporunun İstanbul Teknik Üniversitesi Trafik İhtisas Dairesinden alınması talebini yineledi.

Sanık Ergin ise "Suçsuzum, tek suçum o araçta bulunmak" ifadesini kullanarak beraatini talep etti.

Tutuksuz sanık Murat Koca da önceki savunmalarını tekrarlayarak beraatini istedi.

Koca'nın avukatı Kerim Özel, avukat Dereli'nin, tekrardan kusur raporu alınması yönündeki talebinin reddini ve müvekkilinin beraatini talep etti.

Şehit polis memurunun eşi Hülya Gülay, eşini kaybının üzerinden bir yıl geçtiğini ve her iki zanlının da suçlu olduğunu savundu.