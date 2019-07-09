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Gümüşhane'de şebeke suyundan zehirlenme şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 00:38 | Son Güncelleme

Gümüşhane Valiliği: - "Hastaneye müracaat eden hasta sayısı 120 olup, yatan hasta bulunmamaktadır. 5 hasta kısa sureli müşahede sonrası, diğerleri ayaktan tedavileri yapılarak evlerine gönderilmiştir. Durum yetkililerimizce hassasiyetle takip edilmektedir"

Gümüşhane Valiliğinden Dibekli köyünde şebeke suyundan zehirlenme şüphesiyle 3 günde 120 kişi hastaneye başvurmasına ilişkin, "Hastaneye müracaat eden hasta sayısı 120 olup, yatan hasta bulunmamaktadır. 5 hasta kısa sureli müşahede sonrası, diğerleri ayaktan tedavileri yapılarak evlerine gönderilmiştir. Durum yetkililerimizce hassasiyetle takip edilmektedir." ifadesine yer verildi.

Gümüşhane Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Dibekli köyünde ishal şikayeti ile hastaneye başvuran hastaların olması nedeniyle vaka sorgulaması yapılarak, içme suyundan kaynaklanma ihtimali değerlendirildiği, olayın ertesi günü su kaynakları ve depoları araştırılarak numune alındığı bildirildi.

Aynı zamanda depo ve kaynaklarda tablet klorla süper klorlama yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Numune sonuçları bugün belli olmuş olup, suda E.coli (koli basili) ve coliform bakteri üremesi tespit edilmiştir. Vatandaşlarımıza suların kaynatılarak kullanılması eğitimi verilmiştir. İlgili köyün kaynak depo ve isale hatları birlikte değerlendirilmiş olup, dereden direk depoya bağlanan hat öncelikli kirlilik nedeni olarak tespit edilmiştir. Bu hattın suyu kesilerek depo temizlenmiş ve süper klorlama yapılmıştır. Hastaneye müracaat eden hasta sayısı 120 olup, yatan hasta bulunmamaktadır. 5 hasta kısa sureli müşahede sonrası, diğerleri ayaktan tedavileri yapılarak evlerine gönderilmiştir. Durum yetkililerimizce hassasiyetle takip edilmektedir."

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Gümüşhane Valiliği zehirlenme şüphesi

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